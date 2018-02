Membro do COI pede renúncia após acusação de pedofilia

O Comitê Olímpico Internacional (COI) sofreu um forte baque nesta terça-feira com a renúncia do dirigente norte-americano John Krimsky, que foi acusado, pela justiça de seu país, de pedofilia. Diante das provas apresentadas, Krimsky se declarou culpado do crime de pedofilia durante uma audiência no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, no último dia 3. O então dirigente do COI possuía vídeos com menores, assim como material contendo pornografia infantil. Krimsky destacou-se como membro do Comitê olímpico norte-americano na década de 80, tendo como ápice seu papel no apaziguamento do escândalo da compra de votos para que a cidade de Salt Lake City, em Utah, fosse a sede das Olimpíadas de Inverno de 2002. Além disso, o ex-dirigente era membro da Comissão de Filatelia, Numismática e Memorabilia, que tem como presidente Juan Antonio Samaranch, que é o atual presidente de honra do COI.