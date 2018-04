Memórias paulistas

De vez em quando me valho desses compêndios para refrescar a memória e reviver jogos e jogadores que durante tantos anos fizeram melhores meus dias de torcedor. É preciso, no entanto, assinalar que a razão pela qual não olho mais frequentemente os volumes é que, ao folheá-los, inevitavelmente bato com outras épocas, e as comparo com o que acontece hoje com o Campeonato Paulista. E os velhos campeonatos aparecem como se fossem fábulas tiradas de algum relato fantástico, que fala de um mundo maravilhoso, difícil de acreditar que tenha existido de fato.

Conforme o calendário esses volumes podem me atrair de maneira irresistível, e acabo virando as páginas quase contra minha própria vontade. A data atual, na qual se inicia mais um Paulistão, ou o que restou dele, é uma delas. Pensei que talvez fosse necessário escrever sobre o campeonato que neste fim de semana se inicia. Achei que seria quase dever de ofício me ocupar dessa data, mas, ao mesmo tempo, não queria cair em críticas e lamúrias sobre a má qualidade do que nos espera. O óbvio que todo mundo sabe. E eis que, indeciso sobre o que escrever, topei com os volumes dos velhos Campeonatos Paulistas.

Antes que pudesse evitar, já tinha aberto algumas páginas e fui lendo completamente ao acaso. Abria páginas e páginas sem nenhuma preocupação e ia revendo o que já fomos.

20 de junho de 1999 - Palmeiras 2 x 2 Corinthians. Palmeiras: Marcos, Arce, Cléber, Roque Júnior e Júnior; Rogério, Agnaldo (Galeano), Alex e Zinho; Evair (Oséas) e Paulo Nunes. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Corinthians: Mauricio, Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho; Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho; Edilson e Fernando Baiano (Dinei).Técnico: Oswaldo de Oliveira. Marcadores: Marcelinho, Evair, Evair e Edilson.

31 de agosto de 1992 - São Paulo 2 x 2 Guarani. São Paulo: Valdir Perez, Edel, Oscar, Vilela (Heriberto) e Nelsinho; Almir, Renato (Zé Sérgio) e Everton; Paulo Sérgio, Serginho e Mario Sérgio. Técnico: José Poy. Guarani: Wendell, Toninho, Darci, Odair (Wilson Gotardo) e Almeida; Julio Cesar, Aílton Lira e Jorge Mendonça; Marlon (Marcelo), Careca e Ernani Banana. Técnico: José Carlos Queirós. Marcadores: Mario Sérgio, Ernani Banana, Careca e Mário Sérgio.

5 de abril de 1987 - São Paulo 2 x 2 Portuguesa. São Paulo: Zé Carlos, Zé Teodoro, Oscar, Vagner e Denis; Vizolli, Silas e Pita; Müller. Lê e Sidnei (Quinho). Técnico: Pepe. Portuguesa: Serginho, Cesar (Luciano),Mauro, Eduardo e Alberis; Machado, Toninho e Ica; Santos (Jorginho) Claudio Adão e Esquerdinha. Técnico: Renê Simões. Marcadores: Müller, Claudio Adão, Toninho e Vagner.

30 de agosto de 1970: Santos 1 x 1 Corinthians. Santos: Edvar, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo; Léo e Negreiros (Lima); Manoel Maria, Coutinho (Douglas), Pelé e Edu. Corinthians: Ado, Miranda, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinho; Suingue, Rivelino e Tião; Buião, Ivair(Benê) e Célio. Marcadores: Célio e Manoel Maria.

7 de janeiro de 1959. Palmeiras 2 x 2 Santos. Palmeiras: Valdir, Djalma Santos, Valdemar e Geraldo; Zequinha e Aldemar; Julinho, Américo, Nardo, Chinesinho e Romeiro.Santos: Laércio, Feijó, Getúlio e Dalmo;Formiga e Zito; Dorval, Urubatão, Coutinho, Pelé e Pepe. Marcadores. Pepe, Getúlio (contra) Chinesinho e Pepe.

Éramos felizes e sabíamos perfeitamente disso. Fechei o livro.