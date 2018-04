Meninas da ginástica rítmica na final A equipe feminina de ginástica rítmica do Brasil, formada por Ana Maria Maciel, Dayane Camilo, Fernanda Cavalieri, Jennifer Oliveira, Larissa Barata e Tayanne Mantovanelli, fez uma bonita apresentação nas eliminatórias da prova por equipes, no ginásio de Galatsi, nesta quinta-feira, e classificou-se para a final. As brasileiras terminaram na sétima colocação, com 44.950 pontos, somadas as duas apresentações (fitas e bolas e arcos). As oito melhores equipes da disputa continuam na briga por medalhas, no sábado. A Rússia ficou com a primeira colocação no geral, com 49.875 pontos. A Itália terminou em segundo, com 48.175, enquanto a Bulgária ficou com a terceira colocação, com 46.900. Na primeira apresentação, de cinco fitas, as brasileiras marcaram 21.450 pontos, depois que Dayane Camilo deixou a fita cair. Na segunda apresentação, com três arcos e duas bolas, a equipe marcou 23.500 pontos. Dayane, única remanescente da equipe que foi aos Jogos de Sydney, cometeu a única falta grave na parte final da evolução. Já na coreografia com arco e bola, a segunda que conta pontos para o processo de classificação para a final, Larissa Barata entrou no lugar de Tayanne Mantovanelli e a equipe foi muito bem. A previsão é que a briga pelo ouro fique entre Rússia, campeã em Sydney-2000 e atual campeã européia, e Bielo-Rússia, medalha de prata.