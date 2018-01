Meninas da GRD são bronze na Bulgária A equipe olímpica permanente de Ginástica Rítmica Desportiva (GRD) retorna ao Brasil nesta terça-feira com uma medalha de bronze, ganha no fim de semana, no Campeonato Internacional de GRD Iliana Cup, em Sofia, Bulgária. A equipe com Diane Camilo da Silva, Natália Eidth, Thalita Nakadomani, Gabriela Andrioli, Gabriela Crivelaro e Dayse Sampaio ficou atrás da Bulgária e Grécia, ouro e prata.