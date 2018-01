Meninas do judô conseguem patrocínio Cinco judocas brasileiras são as novas integrantes do programa ?Mulheres que Fazem o Brasil Brilhar? ? projeto da Bombril que destina R$ 12 milhões para 50 atletas do País até os Jogos Pan-Americanos do Rio/2007. O grupo mescla experiência e juventude: Danielle Zangrando, Edinanci Silva, Érika Moraes, Lílian Lensi e Priscilla Marques. ?Teremos mais tranqüilidade para treinar e competir?, admitiu Edinanci.