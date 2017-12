Meninas do Pólo não passam pela Itália Em busca da primeira vitória no Pré-Olímpico de Impéria, na Itália, a Seleção Brasileira Feminina de Pólo Aquático enfrenta amanhã a Nova Zelândia. Hoje, o time perdeu para as donas da casa por 12 a 1 e acumulou a segunda derrota na competição - que classifica os quatro primeiros para Atenas. O time treinado por Paulo Coutinho perdeu na estréia para a Espanha por 8 a 3. Quinta-feira as brasileiras folgam, e sexta-feira encerram a primeira fase diante da Hungria.