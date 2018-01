Meninas do vôlei desembarcam no Rio Depois de 34 horas de vôo de Tóquio, no Japão, para o Rio de Janeiro, a seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou no início da manhã desta quarta-feira no Aeroporto Internacional do Galeão. Na bagagem, a taça do título do Grand Prix, o quinto da história do Brasil, e muita confiança de que o trabalho de renovação está no caminho certo. ?A gente vem rejuvenescido com essa nova seleção. Temos uma longa estrada até Pequim, em 2008, mas enfrentamos situações difíceis na competição, como placares apertados e match-points para o adversário, e conseguimos passar por tudo isso. Foram boas experiências para o amadurecimento da equipe?, disse o treinador José Roberto Guimarães, que renovou quase toda a seleção depois do quarto lugar nas Olimpíadas de Atenas, no ano passado. O técnico destacou dois pontos como fundamentais para o sucesso brasileiro no Grand Prix. ?O revezamento das jogadoras e o preparo físico foram essenciais. Fazia substituições e a equipe mantinha o mesmo nível?, afirmou. O próximo compromisso do Brasil será o Torneio Classificatório para o Mundial, que acontecerá em Cabo Frio, de 14 a 21 de agosto. No mês seguinte, será a vez do Sul-Americano, na Argentina. Em novembro (entre os 15 e 20), a seleção disputará Copa do Mundo, no Japão.