Meninas do vôlei têm dois jogos perigosos A seleção brasileira feminina de vôlei está a duas partidas do encerramento da Copa do Mundo do Japão e a uma vitória dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Com o bom desempenho desta quinta-feira, quando venceu o Japão por 3 a 0, a equipe brasileira assumiu a segunda colocação na classificação geral, atrás apenas da seleção da China, que já garantiu sua vaga olímpica. O Brasil tem dois jogos difíceis pela frente: nesta sexta-feira, à 1h30 (de Brasília) as adversárias são as norte-americanas. No sábado, as italianas. Se vencer um dos dois jogos, também se garante em Atenas. A equipe brasileira foi beneficiada pelos resultados da rodada desta quinta-feira, quando além de vencer, contou com as derrotas da Itália para Cuba por 3 a 0 e dos Estados Unidos para a China por 3 a 2. Na tabela de classificação as americanas estão em terceiro e as italianas em quarto. Por conta disso, o técnico José Roberto Guimarães lembra que estes são os jogos mais perigosos do campeonato. A partida desta sexta terá velhas conhecidas das brasileiras: Tara Cross-Battle, que passou pelo Flamengo e pelo Rexona, ao lado de Walewska, Fernanda Venturini e Érika; e Danielle Scott, que atuou em várias temporadas no Brasil e é um peso pesado no bloqueio. A terceira é Tom, atual vice-campeã pelo MRV/Minas, com Fofão no levantamento. "A Tara é um exemplo. Ela passa muito bem, está aqui defendendo seu país e, mesmo não tendo condições de atuar durante toda a partida, entra nos momentos difíceis e transmite sua experiência ao time. É muito difícil ver uma jogadora da idade dela (35 anos) voltar, ainda mais depois de tudo o que passou. Tem muita raça, sou fã dela", diz Érika. Líder do ranking das bloqueadoras, Danielle Scott tem média de 1,20 por set. "A Dani tem um bloqueio pesado, é muito alta, grande. Ela é extremamente eficiente nesse fundamento e entende tudo que dizemos na quadra. Precisamos neutralizá-la porque, além disso, é uma das principais pontuadoras dos Estados Unidos", comenta Virna. Segundo Zé Roberto, é o bloqueio norte-americano a principal preocupação. "O time dos Estados Unidos tem o melhor bloqueio da Copa do Mundo. Outro ponto forte é a distribuição da responsabilidade entre todas as jogadoras. A variação é grande e as bolas não vão para cima de uma só jogadora. Por isso, fica difícil marcar essa equipe quando o passe não é quebrado. Danielle Scott, que vem sendo a maior pontuadora do time americano, além de ser a mais bem colocada no ranking do bloqueio", analisa o técnico.