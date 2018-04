Meninas passam com facilidade pela Coréia O Brasil teve, ontem, boa atuação e bateu a Coréia do Sul por 3 a 0 (25/15, 25/17 e 25/17), em partida da Copa do Mundo feminina de vôlei disputada na cidade japonesa de Kumamoto. Com o resultado, as meninas dirigidas por Zé Roberto Guimarães ficam em boa situação. Hoje, enfrentam as dominicanas, às 7 horas (de Brasília).