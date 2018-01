Meninas russas batem recorde no 4x200m A equipe da Rússia bateu neste sábado o recorde mundial do 4 x 200 metros indoor com 1min32s41, no Meeting de Glasgow, Escócia, com Yekaterina Kondratyeva, Irina Khabarova, Yuliya Pechonkina e Yuliya Gushchina. O recorde anterior (1min32s55) era do clube alemão LG Olympia Dortmund. A britânica Kelly Holmes, campeã olímpica em Atenas nos 800 m e 1.500 m, venceu os 1.500 m (4min14s74).