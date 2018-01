Meninos da Febem disputam São Silvestre Dois jovens, um da unidade de internação Vila São Vicente e o outro da UI Paranapanema, do Complexo Tatuapé vão participar no próximo dia 31 da 81ª Corrida Internacional de São Silvestre/SP-2005. Os rapazes, durante o percurso serão acompanhados pelos professores Paulo Sérgio Pires, Rosangela Domingos e Douglas Stival. Os dois primeiros prepararam para a corrida o adolescente de São Vicente e, o último trabalhou com o jovem do Complexo Tatuapé. Os dois rapazes foram escolhidos por terem aptidão para o atletismo e uma boa resistência física, além da técnica. Segundo o professor de Educação Física e treinador do jovem de São Vicente, Paulo Sérgio Pires a participação dos internos em eventos esportivos traz bons resultados.