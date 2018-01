Meolans bate Hoogenband e Thorpe O nadador argentino José Martín Meolans venceu, neste sábado, os 100 metros livres, no primeiro dia de disputa da sétima e última etapa da Copa do Mundo de natação em piscina curta, em Berlim, na Alemanha. Meolans, atual campeão mundial dos 50 metros livres e vice nos 100 metros livres em piscina curta, registrou o tempo de 47s32. Atrás do ?tubarão argentino? se classificou o holandês Pieter van den Hoogenband (47s37), o argelino Salim Iles (47s55) e o australiano Ian Thorpe (47s82).