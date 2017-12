Meolans dá o troco em Gustavo Borges O argentino Jose Meolans, que havia perdido os 200 m, livres, para o brasileiro Gustavo Borges, deu o troco neste sábado, no segundo dia do Campeonato Paulista de Natação (em piscina de 25 metros), que termina neste domingo, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Meolans ganhou o duelo nos 100 metros, livre, com o tempo de 48s68. Gustavo foi o segundo com 49s68. Juntos, Gustavo e Meolans nadaram o revezamento 4 x 50 m, livres, para o Pinheiros e lideraram a equipe para a vitória, com 1min31s29.