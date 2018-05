Mercedes 4 x 4

Hamilton ainda não é líder do campeonato. Pela falta de sorte de ter sido obrigado a abandonar logo na terceira volta na Austrália, e por mérito de Rosberg, que conseguiu chegar em segundo nas três vitórias seguidas do inglês, até mesmo numa corrida problemática como a da China, em que a equipe não recebia os dados transmitidos pelos sensores do carro, o que poderia causar, por exemplo, uma pane seca.

A F-1 chega à Europa com a Mercedes disparada na frente. As rivais vão ter de trabalhar muito. A parte boa da temporada é que o número de rivais correndo atrás da líder aumentou. Red Bull, Ferrari, McLaren, Williams e Force India estão quase no mesmo nível. Se a Ferrari deu alguns passos à frente na última corrida foi mais pelo talento de Alonso. Assim como a Red Bull, que conta com um talento excepcional atrás do que antigamente era uma prancheta de desenho e, hoje, é um conjunto de programas de computador. Mas, tanto quanto na prancheta, tudo é acionado pela criatividade, e esta vem de uma mente privilegiada como a de Adrian Newey. Para usar a linguagem da informática, digamos que tudo é proveniente do HD interno de Newey.

Devemos ter novidades no GP da Espanha dia 11 de maio, inclusive um chassi novo que a Red Bull prometeu para Vettel. A equipe já superou os problemas gravíssimos que trazia desde a pré-temporada, e agora precisa tornar o carro mais veloz - no que depende muito também da Renault. O problema é que quando isso acontecer, tanto para Red Bull, como para Ferrari e as outras, já poderá ser tarde demais para se pensar em campeonato.

Lewis Hamilton vive um momento especial. É a primeira vez que ele consegue vencer três seguidas. E a Mercedes passa a ser a única de toda a história da F-1 a somar vitória, pole position e melhor volta nas quatro primeiras etapas do ano. Pra completar este incrível domínio, a equipe alemã liderou todas as voltas disputadas até agora (164 com Hamilton e 60 com Rosberg).

Com o intervalo de três semanas entre China e Espanha, as equipes tiveram mais tempo para trabalhar. É preciso, pelo menos, diminuir a enorme vantagem da equipe alemã neste início de temporada. Além do chassi novo da Red Bull, a Ferrari, que já andou bem melhor na China, corre na terra de seu ídolo Alonso. A Force India trabalha para manter o bom nível das quatro primeiras corridas (inclusive um pódio). A McLaren, que começou o ano em 2º e 3º na Austrália, tenta sair da difícil situação de ser a pior de todas as que usam motor Mercedes, tendo até ficado fora dos pontos na China. E a Williams vai ter tempo de aprender como se faz um pit stop. Poderia até se alegar que a Williams passou muito tempo longe do nível de exigência de uma equipe grande, para tentar explicar a trapalhada. Mas não explica, porque um erro primário como este não acontece nem mesmo nas chamadas equipes nanicas. Um pneu de corrida é desenhado para girar numa única direção. Por isso na capa dos cobertores elétricos de cada pneu aparecem muito claramente as palavras "traseiro esquerdo" e "traseiro direito" (mesmo caso nos pneus dianteiros) para identificar o lado correto de cada um.

No caso dos pneus traseiros do carro de Massa os mecânicos se confundiram e tentaram encaixar no lado esquerdo o pneu que deveria ser do lado direito e vice-versa. Na tentativa, as pistolas elétricas forçaram as porcas a girarem no sentido contrário. Toda a operação demorou mais de um minuto porque os mecânicos tiveram de buscar novas porcas.

É mais uma que a Williams fica devendo a Felipe, depois daquela escorregada na mensagem de rádio na Malásia. Em um campeonato tão longo como este, há tempo de sobra para pagar a dívida.