Mercedes redimensiona tudo na equipe, até a sociedade

As três fracas temporadas da Mercedes na Fórmula 1, desde a sua volta à competição, em 2010, prenunciavam mudanças importantes na equipe para o campeonato que vai começar no dia 17 de março na Austrália. Primeiro refez o departamento técnico, depois contratou um supertalento, Lewis Hamilton, e ontem anunciou que Toto Wolff, sócio e diretor executivo da Williams, no ano passado, é agora o novo diretor esportivo. A própria sociedade acabou revista. O grupo Daimler, dono da Mercedes, ficou com 60%, Wolff, com 30% e o ex-piloto Niki Lauda, artífice da contratação de Hamilton, com 10%. Wolff manterá sua participação na Williams.

Hamilton vai iniciar sua trajetória numa organização bem diferente da que ficou conhecida nos últimos anos pela incompetência, sob a direção de Norbert Haug, dispensado, conforme os resultados atestam, apesar dos elevados investimentos. Mas na área de projeto do time, uma das razões do seu fracasso, apesar de redimensionada, há dúvidas de que vai funcionar, por reunir muitos ex-diretores técnicos: Aldo Costa, da Ferrari, Bob Bell, Renault, e Geoff Williams, Red Bull. A Mercedes apresenta seu novo carro no dia 4, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Até domingo havia duas vagas em aberto na F-1. A da Force India e da Caterham. Hoje existem três, o que aumenta a chance de o Brasil ter um segundo representante no Mundial, além de Felipe Massa, na Ferrari. A Marussia anunciou que apesar de Timo Glock ter contrato, "por razões econômicas" não poderá mantê-lo. A escuderia precisa de um piloto que leve patrocinador. Glock, 30 anos, 91 GPs, recebia para correr. Luiz Razia, vice-campeão da GP2, negociava com a Marussia até o inglês Max Chilton, quarto na GP2, ficar com a vaga. Agora pode dar certo. Bruno Senna concorre na Force India e Caterham.