Merlene Ottey fora da final dos 100m A jamaicana naturalizada eslovena Merlene Ottey, de 44 anos, medalhista olímpica e campeã mundial, ficou de fora da final da prova dos 100 metros rasos dos Jogos de Atenas. Neste sábado - quando completou sua 50ª prova olímpica - Ottey foi apenas a quinta colocada em sua série, ao fazer o tempo de 11s21, muito próxima da norte-americana Latasha Colander, que marcou 11s18 e conseguiu sua vaga na final. Ottey - que está disputando seus sétimos Jogos Olímpicos - vai disputar a prova dos 200 metros. Desde Moscou-80, quando estreou em olimpíadas, Merlene Ottey conquistou 8 medalhas: três de prata e cinco de bronze. Além de Ottey, outra veterana, a norte-americana Gail Evans, de 37, também ficou de fora a final. Ela foi sétima colocada em sua série com o tempo de 11.22. Bicampeã olímpica do heptatlo em Barcelona-92 e Atlanta-96, ainda participa da prova dos 100 m com barreiras.