Mesmo afastado, Fabricio dá o 'bicho' para os funcionários do São Paulo

Dois jogadores bastante admirados dentro do São Paulo estão tomando caminhos opostos. Enquanto o volante Fabrício está de saída, por ter sido afastado do grupo principal, o lateral-esquerdo Juan volta com o respaldo de Ney Franco. As decisões foram tomadas pela diretoria do clube em reunião com a comissão técnica.

Fabrício é um atleta muito querido, principalmente pelos funcionários do clube. Após a eliminação para o Atlético-MG, ele fez questão de abrir mão do dinheiro integral da premiação pela participação na Libertadores, cerca de R$ 30 mil, e deu para dividir entre os funcionários. Seu afastamento no São Paulo provoca tristeza em muitos, mas a diretoria cansou de esperar que ele engrenasse.

Desde que chegou ao Tricolor, Fabrício sofreu com lesões e não conseguiu se firmar na equipe. Ele veio para ser um líder no meio de campo, mas mesmo recuperado das contusões não obteve sucesso em assumir um lugar time. "Ele não mostrou um jogo competente que aplicou no Cruzeiro. Estamos falando de fatos inquestionáveis", explica o presidente Juvenal Juvêncio.

Do outro lado está Juan, que foi devolvido do empréstimo para o Santos no início do ano e, sem ser aproveitado, ficou treinando em Cotia com os juniores. Com o processo de "reciclagem" do elenco, o lateral foi chamado para uma reunião e impressionou.

Ney Franco apoiou a reintegração do jogador, que ele conhece de longa data. "O Juan foi campeão comigo no Flamengo. Conversamos e ele vem para disputar a vaga como lateral", avisa o treinador, que abriu mão de Cortez, em baixa no clube, e Henrique Miranda, promessa das bases que será emprestado.

<b>Ganso</b> O meia passou por uma ressonância magnética nesta sexta-feira, que apontou um estiramento muscular. Os médicos não determinaram um prazo de recuperação.