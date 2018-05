Mesmo afastado, Tiger Woods ainda lidera o ranking mundial

Passando por problemas familiares, o americano Tiger Woods continua na liderança do ranking mundial de golfe, divulgado nesta segunda-feira.

Woods possui 15,20 pontos de média contra 8,54 de Phil Mickelson, enquanto a terceira colocação pertence a Steve Stricker, com 6,89 pontos.

Apesar da liderança, Tiger Woods, de 33 anos, vê sua liderança ameaçada com os escândalos de traição expostos pela imprensa americana e britânica. O golfista teria pelo menos nove amantes.

Diante disto, Tiger Woods anunciou na noite de sexta-feira em seu site que vai se afastar do golfe profissional por tempo indeterminado. Woods é casado há cinco anos com a ex-modelo sueca Elin Nordegren, com quem tem uma filha de dois anos e um filho de dez meses.

O escândalo já começou a prejudicar seriamente a relação do golfista com seus patrocinadores. A primeira companhia a cancelar sua colaboração com o esportista foi a Gatorade, na terça-feira passada. Depois, veio a Accenture.

A companhia de telecomunicações AT&T disse que apoia a decisão do golfista, mas informou em comunicado que está "avaliando" sua relação contratual com Woods. Mas a Nike, a principal patrocinadora de Tiger Woods, o apoia e o considera como "o melhor golfista do mundo e um dos melhores atletas de sua era".

"Ele e sua família têm nosso pleno apoio. Estamos aguardando o momento de seu retorno ao golfe", disse a Nike em comunicado.

JOGO

Na onda do escândalo, o site break.com hospeda um jogo em que Tiger Woods, dirigindo seu Cadillac Escalade, tem de desviar de obstáculos enquanto sua mulher o persegue com um taco de golfe, referindo-se ao acidente que Tiger sofreu no dia 27 do mês passado, na região de Orlando, na Flórida. O acidente, para muitos, se originou após uma briga entre ele e sua mulher, que o teria agredido com um taco ao saber de um de seus relacionamentos extraconjugais.

RAKING MUNDIAL:

1. Tiger Woods (EUA) 15,20 pontos de média

2. Phil Mickelson (EUA) 8,54

3. Steve Stricker (EUA) 6,89

4. Lee Westwood (ING) 6,76

5. Padraig Harrington (IRL) 5,75

6. Jim Furyk (EUA) 5,70

7. Paul Casey (ING) 5,55

8. Henrik Stenson (SUE) 5,54

9. Rory McIlroy (IRI) 4,97

10. Kenny Perry (EUA) 4,91