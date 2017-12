Mesmo com o vice, Federer aumenta a vantagem para Nadal Mesmo com a derrota para o espanhol Rafael Nadal na decisão do Torneio de Roland Garros, no domingo, o tenista suíço Roger Federer viu sua vantagem para o bicampeão do Aberto francês aumentar no ranking de Entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. O número 1 do mundo subiu para 7.035 pontos, enquanto que Nadal ficou estacionado nos 4.545 pontos. A explicação para isso está na forma como o ranking é feito. Como foi semifinalista em Roland Garros no ano passado - havia perdido para Nadal -, Federer ganhou pontos por ter chegado mais longe nesta temporada. O espanhol, no entanto, apenas defendeu seus pontos conquistados com o título de 2005 na vitória sobre o argentino Mariano Puerta. A tendência para as próximas semanas, quando serão jogados torneios na grama, é o inverso, já que agora é Federer que terá de defender seus pontos. Campeão do Torneio de Halle (Alemanha) e de Wimbledon (terceiro Grand Slam da temporada) no ano passado, o suíço terá que repetir as campanhas para não perder pontos. Coisa que Nadal não precisa se preocupar, pois não teve bons resultados neste tipo de piso em 2005. Entre os brasileiros, o paulista Flávio Saretta foi o único a atingir a segunda rodada em Paris, mas perdeu pontos no ranking por não ter atingido a mesma campanha da edição anterior - terceira rodada. Com isso, caiu 19 posições e está agora em 108.º lugar, com 393 pontos. O gaúcho Marcos Daniel, eliminado na estréia, ganhou cinco colocações e está em 83.º lugar, com 479 pontos. Gustavo Kuerten é o 468.º colocado, com 55 pontos.