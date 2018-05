Mesmo com polêmica, Tiger Woods leva prêmio da PGA

Em meio à polêmica sobre sua infidelidade no casamento e o afastamento por tempo indeterminado do esporte, o golfista Tiger Woods ganhou na noite desta sexta-feira o prêmio de melhor jogador do ano pela PGA (Associação Profissional de Golfe, na sigla em inglês). Esta foi a décima vez nos últimos 13 anos que o norte-americano foi o eleito o destaque do circuito mundial.

Woods foi escolhido como o melhor de 2009 pelos próprios golfistas, que votaram desde novembro até esta sexta-feira, quando a eleição foi encerrada. Além da honra maior, o norte-americano ainda ficou com os outros dois prêmios concedidos pela PGA, para o jogador com melhor média de pontuação e para aquele que ganhou mais dinheiro por seus resultados nas competições.

Na atual temporada, Woods não ganhou nenhum evento de grande porte da PGA, mas ficou com seis títulos do circuito. Com isso, lucrou mais de US$ 10,5 milhões (R$ 18,7 mi) no ano. Além disso, ganhou outros US$ 10 milhões (R$ 17,8 mi) extras por ter conquistado a FedEx Cup.

Apesar do bom ano, o futuro de Woods no golfe é incerto. No último dia 11, ele anunciou que estava deixando o esporte para se dedicar à família, principalmente à mulher Elin Nordgren, a qual admitiu ter traído. A crise conjugal teve início no dia 27 de novembro, quando o jogador bateu seu carro em frente à mansão que vive na Flórida, depois de brigar com Nordgren.

Aos 33 anos e considerado o maior golfista de todos os tempos, Woods tem tido o seu nome em destaque nos noticiários sensacionalistas nos últimos dias, que divulgaram até uma suposta rede de amantes do jogador. Com o escândalo, ele já perdeu ao menos três patrocínios importantes e tem sido boicotado por outros.