Messi busca seu primeiro gol na Inglaterra, contra o Arsenal

O Barcelona não entra em campo nesta quarta-feira apenas com o favoritismo ao seu lado. No jogo de ida das oitavas de final, a partir das 17h45, contra o Arsenal, em Londres, o time do técnico Pep Guardiola conta também com o retrospecto a seu favor.

Nas cinco vezes anteriores em que enfrentou o Arsenal na competição, o Barcelona está invicto: três vitórias e dois empates. Os espanhóis, aliás, foram os algozes dos ingleses nas quartas de final de 2010. Agora, o Barça terá o desfalque de Puyol, machucado, mas Lionel Messi está empolgado e querendo acabar com o jejum. O argentino ainda não balançou as redes em campos ingleses nas oito vezes em que atuou por lá - duas pela seleção.

O Arsenal vai contar com o retorno do meia Nasri, recuperado de lesão. O técnico Arsène Wenger avisou que seu time jogará no ataque e, apesar da qualidade de Messi, pediu que a marcação não fique apenas em cima do argentino. "Temos de nos concentrar em armar bem a defesa e não ficarmos centrados em apenas um homem", disse o volante Abou Diaby.

Ainda nesta quarta, a Roma recebe o Shakhtar Donetsk às 17h45. A última partida oficial dos ucranianos foi em 8 de dezembro - depois, realizaram 9 amistosos.

