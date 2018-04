Messi passa mal e é dúvida em jogo da Argentina contra a Bolívia

SÃO PAULO - Messi é dúvida para o jogo desta sexta-feira da Argentina contra a Bolívia, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Apesar de os integrantes da comissão técnica da seleção argentina garantirem que o craque estará pronto para o jogo, ele não participou do treino desta quinta por causa de uma indisposição estomacal - na quinta-feira não havia treinado pelo mesmo motivo.

Titular absoluto, o meia Ángel Di María, do Real Madrid, está machucado e desfalca a equipe. Outro que não joga é o meia Ever Banega, do Valencia, que sofreu uma entorse no joelho direito.

O jogo é de alto risco para a Argentina. A seleção vem de derrota nas Eliminatórias (perdeu para a Venezuela) e não guarda boas recordações da Bolívia. A última vez que os dois times se enfrentaram foi na abertura da Copa América, em julho, e os bolivianos arrancaram um empate por 1 a 1 em La Plata.

OUTROS JOGOS

O líder Uruguai enfrenta o Chile, em Montevidéu, desfalcado de seu principal jogador, Diego Forlán. Para seu lugar, o técnico Washington Tabarez deve escalar o meia Gastón Ramirez, do Bologna. Já os chilenos, entre tantos problemas e desfalques, têm pelo menos a boa notícia da recuperação do atacante Alexis Sanchez, do Barcelona, que deve ser titular. O Chile é o terceiro colocado.

Em Assunção, o Paraguai busca, contra o Equador, recuperar-se dos maus resultados nas duas primeiras rodadas. O time treinado pelo ex-palmeirense Arce perdeu na estreia para o Peru e empatou com o Uruguai em casa. O Equador, que nunca venceu em Assunção, ganhou a única partida que disputou até agora - folgou na rodada passada.

A Colômbia recebe a Venezuela, em Barranquilla, sem o atacante Falcão Garcia. Uma lesão muscular sofrida na quarta-feira tirará o artilheiro de combate pelos próximos 20 dias.