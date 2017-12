Mestre na grama, Federer estréia com vitória na Alemanha O tenista suíço Roger Federer estreou com vitória, nesta quarta-feira, sua temporada em quadras de grama - piso em que é especialista. Com alguma dificuldade apenas no primeiro set, o número 1 do mundo derrotou o indiano Rohan Bopanna por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 - na primeira rodada do Torneio de Halle, na Alemanha. Com o resultado positivo, Federer atingiu a marca de 37 triunfos consecutivos na grama e terá pela frente, na segunda rodada, o francês Richard Gasquet. A competição alemã serve de preparação para o Aberto de Wimbledon, na Inglaterra, em que o suíço é o atual tricampeão. Em outro jogo do dia, o francês Arnaud Clement bateu o dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/3. Pelo Torneio de Queen´s, na Inglaterra - outro preparatório para o terceiro Grand Slam da temporada -, dois favoritos começaram suas campanhas com vitória. Já pela segunda rodada, o croata Ivan Ljubicic (cabeça-de-chave número 2) ganhou do romeno Razvan Sabau por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2 - e o norte-americano Andy Roddick (3.º pré-classificado) passou pelo canadense Frank Dancevic por 2 a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 6/3. Em outras partidas do dia, o francês Sebastien Grosjean eliminou o checo Ivo Minar por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) -, o bielo-russo Max Mirnyi derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 7/6 (7/4) - e o australiano Mark Philippoussis bateu o sul-africano Wesley Moodie por 2 a 0 (6/3 e 6/4).