?Mestre? Torben bate Scheidt em Búzios As tripulações dos dois campeões olímpicos - Torben Grael e Robert Scheidt - foram à final da Match Race Brasil, neste domingo, em Búzios, após três dias de competições, com sol e vento, como esperavam os organizadores. E ganhou o ´mestre´ nesse tipo de competição barco contra barco. Usando veleiros iguais (40.7), Torben Grael derrotou Robert Scheidt por 2 a 0 na final, neste domingo, no Iate Clube Armação dos Búzios. Na disputa pelo terceiro lugar, a tripulação de Alan Adler - que tinha a bordo Lars Grael, o secretário de Esportes de São Paulo - venceu a de André Fonseca por 2 a 0. O torneio terá mais duas etapas, em outubro, em Ilhabela, e em novembro, no Rio. Torben Grael, de 42 anos, elogiou o desempenho da tripulação (que, neste domingo, teve o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, como convidado na primeira regata), e a organização, que chamou de "nota 10". "Hoje ganhamos a primeira regata contra o Robert com o pescocinho à frente, mas foi muito bom", disse o iatista que fará ainda esse ano, juntamente com Marcelo Ferreira, pela classe olímpica Star, a Semana de Kiel (ALE), o Pré-Olímpico de Atenas (GRE), o Campeonato Europeu de Cascais (POR) e o Mundial de Cadiz (ESP), de junho a setembro. Na vela oceânica, a única prova de Torben será o torneio Rainha da Espanha, de 3 a 6 de julho, em que velejará à bordo do barco Azur de Puij, da infanta Cristina. Made in Brasil - O projeto de construir um veleiro brasileiro, o Made In Brasil, para disputar a Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, em 2005, inclui ter Torben como comandante. "Temos 60% de chances de ter esse barco em 2005", afirma Alan Adler, de 39 anos - o custo da campanha seria de US$ 13 milhões (em três anos). "Temos de definir isso até o fim do ano porque o barco teria de ser construído em 2004", afirma Ênio Ribeiro, sócio de Adler na Vela Brasil. Essa semana será definido em que marina será a parada da Volvo no País em 2005, entre Rio e Salvador. Para Robert Scheidt, de 30 anos, hexacampeão mundial, campeão olímpico e medalha de prata na classe Laser, o match race é novidade. "Nesse tipo de prova somos os alunos e o Torben o professor", afirma Cláudio Biekarck, técnico de Scheidt na Laser. "Estar na final foi uma vitória", frisou o iatista, que evoluiu durante o evento, mas entende que "demora mais atingir o nível do Torben, com duas campanhas completas na America´s Cup". Lutando com uma tendinite no braço esquerdo planeja fazer as mesmas quatro competições de Torben (Kiel, Pré-Olímpica, Europeu e Mundial), mais o Pan-Americano de São Domingos, em agosto.