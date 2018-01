MET e Fiesp trabalham em parceria O Ministro do Esporte e Turismo (MET), Caio Carvalho, e o presidente da Fiesp, Horácio Lafer, estiveram reunidos nesta quinta-feira em São Paulo, para discutir parcerias futuras entre o governo federal e a iniciativa privada. Segundo o ministro, as ações estarão voltadas especialmente ao esporte para portadores de deficiência, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às comunidades carentes. Na área de turismo, as parcerias prevêem a realização de congressos e eventos, a fim de discutir o papel do setor como uma indústria de extrema importância para o país, principalmente no que diz respeito à entrada de divisas. O assunto já fará parte de um seminário que deve ser realizado pela Fiesp no final de maio. Caio carvalho informou que o presidente da Fiesp também se comprometeu recomendar aos empresários que invistam em projetos sociais dentro do acordo de cooperação firmado entre o MET e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). O acordo prevê renúncia fiscal às pessoas físicas e/ou jurídicas que investirem nesses projetos. ?É importante reforçar programas que já existem, como o Conanda, e buscar parceria para que outros sejam criados?, disse o ministro. ?Quanto ao turismo, é preciso que seja visto pelo setor produtivo como uma grande força econômica, essencial para a solução de muitas questões sociais no país?