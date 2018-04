Meta do UFC é levar grandes lutas para os estádios brasileiros

Após a edição em São Paulo, o UFC promete realizar mais eventos no Brasil e a tendência é buscar as grandes arenas esportivas. "Queremos ir para os grandes estádios, com eventos ao ar livre", diz Lorenzo Fertitta, em entrevista exclusiva ao Estado. Ele é um dos proprietários do UFC e sócio de Dana White, que não pôde vir ao País porque foi submetido a uma cirurgia no ouvido nos Estados Unidos.

O executivo garante que sua equipe está em constante negociação para reservar os melhores locais e não descarta edições na Arena Palestra ou na do Corinthians, em Itaquera. "Estamos apenas no começo no Brasil. Nosso plano é crescer ainda mais."

A única vez em que o UFC realizou um evento ao ar livre foi em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, em abril de 2010. "Foi uma ótima experiência", conta Lorenzo. Naquela edição, Anderson Silva manteve o cinturão dos médios ao vencer o também brasileiro Demian Maia.

A utilização de um estádio de futebol torna possível o estabelecimento de um recorde de público do UFC. Hoje, essa honra cabe a Toronto, que reuniu 55 mil pessoas na edição 129.

Lorenzo diz que a previsão é fazer mais seis eventos no País em 2013, mas ainda não há confirmação de nenhuma localidade. A meta para 2014 é dez eventos, e um número superior no ano seguinte. "Temos visto locais em Curitiba, Rio, São Paulo, Manaus, Salvador, Porto Alegre e outras cidades".

Um dos lugares cotados para a final do The Ultimate Fighter 2, que exibirá o duelo entre os técnicos Rodrigo "Minotauro" Nogueira e Fabrício Werdum, é a nova Arena do Grêmio. O evento deve ser realizado em junho e terá também a final entre os lutadores do reality show. "Essa edição será melhor que a primeira. Temos um grupo talentoso de jovens na disputa."

Além do mercado brasileiro, o UFC também quer expandir fronteiras na Ásia. Em 2012 houve um evento no Japão e outro na China. Segundo Lorenzo, a tendência é crescer por lá. "Vamos novamente para o Japão e China, mas também para a Malásia, Indonésia e Cingapura".