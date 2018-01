Meteorologia afastará chuva da abertura da Olimpíada O centro de meteorologia de Pequim acredita que pode manipular o clima para garantir o bom tempo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do ano que vem, disse uma autoridade nesta quarta-feira. Meteorologistas chineses freqüentemente provocam chuvas artificiais na seca capital do país. Além disso, cientistas utilizam técnicas que podem impedir que chuvas ocorram em pequenas áreas determinadas. "Estamos falando de áreas limitadas, como ao redor do Estádio Nacional", disse o chefe de manipulação do clima do centro meteorológico, Zhang Qiang. "Vamos dar uma garantia para o Estádio Olímpico, que é o principal. Faremos tudo para que a chuva caia antes de chegar à área." A cerimônia de abertura da Olimpíada será realizada a céu aberto após uma decisão tomada dois anos atrás de cortar custos e não construir uma cobertura para o Estádio Nacional, conhecido como Ninho de Pássaro. Wang Yubin, engenheiro chefe do centro, disse que estudos do clima nos últimos 30 anos indicam que haveria 50% de chance de chover no dia da cerimônia de abertura, em 8 de agosto de 2008. "A chuva teria um impacto negativo na festa", disse Yubin. "Já realizamos testes de afastamento artificial das chuvas, vamos tomar as medidas preparatórios para afastá-la das cerimônias de abertura e encerramento." Antes de Pequim receber os prestigiados convidados para o evento, entretanto, haverá uma forte chuva artificial planejada para limpar o ar da poluída cidade por alguns dias.