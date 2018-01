Metodista é campeã no handebol A Metodista derrotou o IMES/São Caetano por 34 a 19 (18 a 11), neste domingo, e ficou com o título da Copa Brasil de Clubes de Handebol 2001, na categoria adulto masculino. Os artilheiros do jogo foram Hélio Justino e José Ronaldo, ambos da Metodista, com sete gols marcados. Hélio Justino também foi o maior artilheiro do torneio com 28 gols. A competição foi disputada em Chapecó, Santa Catarina. O São Caetano e o Rio Branco/Politec, de São Paulo, foram segundo e terceiro colocados, respectivamente.