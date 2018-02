Metodista é heptacampeã no handebol A Metodista/São Bernardo conquistou neste sábado, pela sétima vez, o título da Liga Nacional Masculina de Handebol. Diante de sua torcida, no Ginásio Baetão, a equipe do ABC derrotou o Unifil Londrina/Sercomel por 26 a 17. No primeiro jogo havia vencido por 21 a 20. Pela Liga Feminina, o São Paulo/Guaru precisa de um empate diante do Mesc/São Bernardo, neste domingo, às 11 horas, em São Caetano do Sul, para ir à final contra o Mauá/Universo.