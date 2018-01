Metodista é hexacampeã no handebol A Metodista/São Bernardo conquistou neste sábado o seu sexto título da Liga Nacional Masculina de Handebol, em seis edições realizadas até hoje. A manutenção da hegemonia veio com a vitória na final sobre o IMES/São Caetano, por 25 a 16, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo. ?Temos um plantel maravilhoso, não há rivalidade nenhuma entre os jogadores. Quem entra, está determinado para ajudar o grupo, quem sai, não fica de cara feia no banco. E este título vem para coroar todo este trabalho, é um grande reconhecimento?, comemorou o técnico da Metodista, Alberto Rigolo, que também dirige a seleção brasileira. A medalha de bronze da Liga ficou com o Pinheiros, que empatou com o Unifil Londrina por 26 a 26, mas levou vantagem por ter melhor saldo de gols.