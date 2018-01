México confirma participação do futebol no Pan do Rio A Federação Mexicana de Futebol (FMF) confirmou que enviará sua seleção para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, pondo fim à especulação de que a equipe não disputaria a competição. A Confederação de Futebol das Américas do Norte e Central e Caribe (Concacaf) havia anunciado que as seleções da região que estavam classificadas para o Mundial sub-20 não disputariam o evento no Rio devido ao conflito de datas, já que a categoria do futebol masculino no Pan também é sub-20. O Mundial acontece de 30 de junho a 22 de julho, enquanto o Pan vai de 13 a 29 de julho. A participação mexicana foi confirmada após reunião com membros da Concacaf. Além do México, os outros países que se classificaram na Concacaf para o Pan são: Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica, Haiti e Honduras - todos também devem enviar sua seleções.