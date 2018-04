México e Grécia morrem abraçados A seleção mexicana de futebol masculino venceu, nesta terça-feira, os anfitriões gregos por 3 a 2, pela última rodada do Grupo A do torneio olímpico. Mesmo com os três pontos, o México está fora dos jogos. A Grécia também se despede da competição. Rafael Márquez, aos 2 minutos, e Omar Bravo, aos 21 e 38, marcaram para o México. Para a Grécia, anotaram Ioannis Taralidis, aos 35, e Ieroklis Toltidis, nos acréscimos. Todos os gols saíram na segunda etapa.