México elimina EUA no beisebol A seleção norte-americana de beisebol está fora dos Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta sexta-feira à noite, o México derrotou os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, por 2 a 1. Com este resultado, os mexicanos disputam domingo a semifinal diante do vencedor entre Canadá e Colômbia, que jogam neste sábado.