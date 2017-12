México espera conquistar até 19 medalhas de ouro no Pan

As autoridades esportivas do México esperam que a delegação que vai representar o país nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro conquiste até 19 medalhas de ouro e fique em quinto lugar no quadro geral. O México ficaria atrás de Estados Unidos, Cuba, Brasil e Canadá, de acordo com estudo da Comissão Nacional de Cultura Física e Esporte (Conade), apresentado na terça-feira. "O panorama realista é que fiquemos em quinto lugar no geral, conquistando entre 14 e 19 medalhas de ouro", disse durante a apresentação Juan Manuel Rotter, sub-chefe da missão mexicana para o Pan, que acontece entre 13 e 29 de julho. Rotter mencionou o atletismo, tae kwon do, tiro com arco, levantamento de peso, caratê, ginástica rítmica, ciclismo e canoagem entre as modalidades com possibilidade de conquistar ouro, mas não quis especificar quais atletas teriam maiores chances. "Não queremos dar nomes e pendurar medalhas antes de participar, o propósito é dar os possíveis cenários no geral. Todos têm o compromisso de dar seu máximo esforço e chegar no melhor de sua forma", explicou o dirigente. O presidente da Conade, o ex-jogador de futebol Carlos Hermosillo, disse que os atletas terão um incentivo financeiro para conquistar as medalhas. Quem conquistar uma medalha de ouro ganhará US$ 9.250 (cerca de R$ 18 mil), enquanto o prêmio para prata é de US$ 4.620 (R$ 9 mil) e US$ 2.310 (R$ 4,5 mil) por medalha de bronze. "Fazemos o necessário para que os atletas estejam motivados", disse Hermosillo. "Não queremos que enfrentem uma pressão extra à que já têm por suas competições, eles devem estar tranqüilos e seguros", acrescentou. A delegação que o México terá no Rio será composta por 400 atletas, 114 treinadores e auxiliares, além de 31 delegados, 31 chefes de equipe e 30 do serviço médico.