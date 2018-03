México não empolga Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo foi sondado para assumir o comando da seleção do México. Na semana passada, já havia sido procurado pelo Lyon, da França. O técnico ouviu as propostas e as comunicou à diretoria do Palmeiras no domingo, depois do jogo com o Inter. Aparentemente, não pensa em deixar o clube. "O Vanderlei nos disse que estava feliz aqui, empolgado com os projetos, e que só sairia se fosse para dirigir a seleção brasileira", disse o diretor de futebol Genaro Marino. Luxemburgo disse ontem, em rápido bate-papo com os jornalistas, que só quer saber de Palmeiras. Na véspera, em entrevista ao programa Arena SporTV, falou que não se via preparado para assumir o comando de uma seleção estrangeira. O grande sonho dele é voltar a ser técnico do Brasil. "Só quando o cargo estiver vago, talvez para a Copa de 2014." O treinador disse ainda estar empolgado com a parceria com a Traffic e com os projetos de reforma do CT e do Palestra Itália. "Enquanto eu estiver feliz aqui, não tenho motivos para sair." As propostas do Lyon e do México, porém, são bem vantajosas. Luxemburgo receberia do Palmeiras algo em torno de R$ 6 milhões por ano. Na França, o valor oferecido foi de 4 milhões (cerca de R$ 10,3 milhões) e, no México, R$ 24 milhões por dois anos de contrato. O presidente executivo da Traffic, Júlio Mariz, disse que não acredita na possibilidade de Luxemburgo sair do Palmeiras. "Ele está empolgado com o projeto e estamos satisfeitos com ele. Se fosse aceitar a proposta, nos teria comunicado." SUSPENSO Diego Souza foi punido ontem pelo STJD com 3 jogos de suspensão pela expulsão na estréia do Brasileiro, contra o Coritiba - já cumpriu uma partida.