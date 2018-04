México protagoniza zebra e bate Espanha no futebol de praia

O México surpreendeu nas areias da Praia de Copacabana ao bater a favorita Espanha por 5 a 4 e se classificar à semifinal da Copa do Mundo de futebol de praia. Veja também: Brasil avança à semifinal na Copa do Mundo de futebol de praia Ao fim do primeiro tempo, tudo indicava que os espanhóis confirmariam a condição, pois terminaram vencendo por 3 a 2 - gols de Javi Alvarez, Miguel Beiro e Cristian, com González e Villalobos descontando. Mas a virada dos mexicanos veio apenas no terceiro período. A Espanha teve três jogadores expulsos - Juanma, Nico e Javi - e acabou com dois jogadores na linha. Com isso, Plata empatou para o México. Apesar dos problemas, a Espanha chegou ao quarto gol: Adam cobrou falta, e o quique da bola enganou o goleiro Estrada. Mas Salazar empatou 30 segundos depois e, com três minutos para o fim, Villalobos deu a vitória aos mexicanos. O México, estreante na competição, encara na semifinal o vencedor do confronto entre Nigéria e Uruguai, e quer sonhar com a decisão.