Miami Heat perde para o 76ers e amplia sua crise

O Philadelphia 76ers manteve nesta quarta-feira a série de vitórias em seu ginásio, ao bater o Miami Heat por 96 a 85. André Iguodala fez sua melhor partida na temporada, marcando 28 pontos. Foi a 13.ª vitória do 76ers sobre o Heat nos últimos 15 jogos. O time de Miami tem agora 8 vitórias e 21 derrotas, pior marca da Conferência Leste e segunda pior da NBA. O Philadelphia (12 vitórias, 16 derrotas) chegou a liderar por 19 pontos na segunda metade, mas o Miami esboçou uma reação no último quarto, para depois perder rendimento. "Simplesmente não deu. Não estávamos nos empenhando. Estávamos obviamente fora de sincronia", explicou o técnico do Miami, Pat Riley, a jornalistas. A grande deficiência do Miami foi nos arremessos de três pontos - apenas 1 convertido em 13 tentativas. Dwyane Wade foi o destaque do time da Flórida, com 27 pontos. "É duro perder. Mas é mais duro ainda estar no pior time da Conferência Leste", queixou-se.