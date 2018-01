Miami também quer Tyson x Lewis O confronto mais esperado do boxe mundial, entre o norte-americano Mike Tyson e o inglês Lennox Lewis, detentor dos cinturões do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e da Federação Internacional de Boxe (FIB) dos pesos-pesados, pode, agora, ser em Miami. O prefeito da cidade, Manny Diaz, manifestou o interesse em realizar o evento. ?Queremos tornar a cidade em um centro importante do boxe?, disse.