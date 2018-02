Michael Ballack nega que já tenha acertado com o Chelsea O meia alemão Michael Ballack, do Bayern de Munique e da seleção nacional, negou, nesta terça-feira, que já acertou um contrato de quatro anos com o Chelsea, da Inglaterra, a partir da próxima temporada. Jornais ingleses noticiaram que a negociação giraria em torno de 43 milhões de dólares. ?Eu não assinei nada e nem estava em Londres nos últimos dias?, disse Ballack, através de um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da seleção alemã. Nesta quarta, a Alemanha jogará um amistoso contra Itália, em Florença, como preparação para a Copa do Mundo. Os rumores sobre uma possível transferência de Ballack para o futebol inglês acontecem porque o capitão da seleção alemã terá seu contrato com o Bayern de Munique encerrado ao final desta temporada.