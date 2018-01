Michael Johnson anuncia despedida O norte-americano Michael Johnson, recordista mundial dos 200 e 400 m, foi ouro na prova do revezamento 4 x 400 m no Goodwill Games, com 3min00s52. Aos 33 anos, vai correr pela última vez na carreira no dia 15, em Yokohama, no Japão, pondo fim a um programa de despedida de seis meses. Johnson tem oito títulos mundias e cinco medalhas de ouro olímpicas, entre elas as que o tornaram o único atleta a ganhar os 200 e 400 m, em Atlanta. Ele tem 58 vitórias seguidas nos 400 m, entre 1990 e 97, e 32 nos 200 m, entre 90 e 92.