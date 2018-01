Michael Johnson ensaia adeus às pistas Dois dias depois de completar 34 anos, Michael Johnson, o maior expoente do atletismo dos Estados Unidos depois de Carl Lewis, fará sua despedida definitiva das pistas de atletismo na madrugada de sábado, em Yokohama, Japão. O velocista, único a obter a medalha de ouro nos 200 e 400 metros em uma mesma Olimpíada (Atlanta 1996), afirmou que tomou a decisão após ter atingido todos os seus objetivos no esporte. Ao longo da carreira, Johnson acumulou nove títulos mundiais e cinco medalhas de ouro olímpicas. É, também, o atual recordista mundial dos 200 e dos 400 m. Em sua última apresentação no circuito, o velocista vai disputar uma modalidade incomum de revezamento, em que cada atleta percorre uma distância diferente: 100, 200, 300 e 400 m. Johnson pretende, agora, trabalhar como comentarista esportivo.