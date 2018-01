Michael Phelps conquistou seu 3.º ouro O americano Michael Phelps venceu os 200 m medley (1min56s68) e somou o 3º ouro em Montreal ? foi campeão dos 200 m livre e do 4 x 100 livre, nesta quinta-feira. O público ainda assistiu ao recorde mundial da campeã olímpica Otylia Jedrzejczak, da Polônia, nos 200 m borboleta (2min05s61) e ao recorde do campeonato da equipe americana do 4 x 200 livre (7min53s79).