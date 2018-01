Phelps dá novo show e faz melhor marca do ano nos 100m borboleta

O norte-americano Michael Phelps, maior medalhista da história das Olimpíadas, está definitivamente de volta aos holofotes. Um dia depois de obter o melhor tempo nos 200 metros borboleta, o nadador repetiu a dose nos 100 metros borboleta, neste sábado, no Campeonato Norte-Americano de Natação, na cidade de San Antonio, no Texas. Fez o tempo de 50s45 na final da prova, sendo o mais rápido desde que os trajes tecnológicos foram banidos, no final de 2009.

Fora do Mundial de Natação, que está sendo realizado na Rússia, por causa de uma punição dada pela USA Swimming (Federação Norte-Americana de Natação) no ano passado, após ter sido detido pela segunda vez dirigindo embriagado, Phelps quer neste fim de semana fazer marcas melhores que as feitas pelos seus adversários em Kazan.

Dono do recorde mundial nos 100 metros borboleta - obtido em 2009, quando registrou 49s82 com o supertraje -, o norte-americano seria o vencedor no Mundial se estivesse em Kazan. Também neste sábado, o sul-africano Chad le Clos se consagrou campeão do mundo com um tempo de 50s56 e provocou Phelps. "Agora ele não vai falar que não estava treinando ou toda essa besteira que ele tem dito. Olha, eu não quero saber se é fácil nadar por si mesmo, mas é muito mais difícil quando você sabe que Chad le Clos está atrás de você nos últimos 50 metros", disse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao sair da água na piscina em San Antonio, o norte-americano foi perguntado sobre a provocação de Chad le Clos e não ficou quieto. "Eu vi os tempos (do Mundial de Kazan), eu vi os comentários. Eu poderia dizer várias coisas... mas não vou. Vou dar a resposta na piscina, como sempre faço. Vocês podem continuar falando, vocês só não vão me perder de vista", afirmou.

Michael Phelps ainda tem outras duas para disputar na competição no Texas. Ele cai na água neste domingo para os 200 metros medley e fecha a participação na segunda-feira com os 200 metros peito.