Michael Phelps fica em segundo nos 100m borboleta no GP de Mesa

MESA - Em sua primeira final após o retorno às piscinas, Michael Phelps perdeu. Mas isso pouco importou. "Estou aqui apenas para me divertir", voltou a dizer o nadador de 28 anos, dono de 22 medalhas olímpicas. Após passar pelas eliminatórias dos 100 metros borboleta do Grand Prix de Mesa com o melhor tempo do dia (52s84), Phelps ficou em segundo lugar na prova vencida pelo amigo Ryan Lochte.

Acostumado com a rivalidade (e a presença) de Phelps nas piscinas, Lochte liderou a prova de ponta a ponta. Virou os 50 metros à frente, com 24s64, e fechou a prova com o tempo de 51s93, marca que o coloca como o segundo melhor do mundo no ano - o japonês Takuro Fuji, líder, tem 51s84. Phelps, que "divertindo-se" fez 52s13, tem a quarta marca da temporada. O terceiro colocado foi o queniano Jason Dunford, com 53s08.

Após a saída da piscina, Phelps disse que estava se sentido mais confortável. Depois das eliminatórias, o campeão confessou que parecia ser um iniciante. "Me senti como um novato, como se eu precisasse ter escrito na mão a minha série e a minha raia, para não esquecer", brincou. Muito ovacionado, agradeceu o apoio do público. "Foi muito bom estar na água com Ryan. Vamos ver o que vai ser amanhã (sexta-feira)".

Nesta sexta-feira, o americano está inscrito para mais uma disputa. No segundo dia de competições, Phelps deve disputar os 50 metros livre. Na quarta, ele chegou a colocar a prova em dúvida, mas nesta quinta acabou indicando que deve entrar novamente na piscina na sexta. Cesar Cielo, recordista mundial dos 50m livre, fez o melhor tempo do ano durante o Troféu Maria Lenk, na quarta-feira, ao percorrer a piscina do Ibirapuera em 21s39.