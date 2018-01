Michael Phelps quebra o recorde mundial dos 200 m borboleta O nadador norte-americano Michael Phelps quebrou nesta sexta-feira, no Campeonato Pan Pacifico, disputado no Canadá, o seu próprio recorde mundial nos 200 metros estilo borboleta ao atingir o tempo de 1min53s80. O brasileiro Kaio Marcio foi o último colocado, com 1min59s34. A marca anterior de Phelps era de 1min53s93 e havia sido estabelecido no dia 22 de julho de 2003, em Barcelona, na Espanha. "É um grande momento para mim, pois sabia que algum dia conseguiria diminuir esse tempo", explicou o nadador norte-americano. Ainda na prova dos 200 metros disputada nesta sexta, a medalha de prata ficou com Ryuichi Shibata (1min55s82) e o bronze com Takeshi Matsuda (1min56s20) - ambos do Japão. Australiana também bate recorde Na prova feminina dos 200 metros borboleta do Pan Pacific, a nadadora australiana Jessicah Schipper também quebrou o recorde mundial da modalidade, ao marcar o tempo de 2min05s40 e faturar a medalha de ouro. O recorde anterior pertencia à polonesa Otylia Jedrzejczak, que em 28 de julho do ano passado havia estabelecido o tempo de 2min05s61, em Montreal, no Canadá.