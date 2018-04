Michelle, no lugar de Obama na Dinamarca A Casa Branca anunciou ontem que a primeira-dama americana Michelle Obama comparecerá à cerimônia de eleição da sede da Olimpíada de 2016, dia 2, em Copenhague, na Dinamarca, no lugar do marido, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O chefe de Estado telefonou para o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, para dizer que não vai ao evento para trabalhar na reforma do sistema de saúde do país.