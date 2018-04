Michelle Obama chega à Dinamarca para apoiar Chicago 2016

A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, já está em Copenhague para apoiar a candidatura de Chicago aos Jogos Olímpicos de 2016. A cidade concorre com Rio de Janeiro, Tóquio e Madri. O Comitê Olímpico Internacional (COI) escolherá a sede na sexta-feira.

Michelle chegou à capital dinamarquesa sem a companhia do marido, Barack Obama. O presidente norte-americano só chegará na sexta-feira, e ficará por apenas cinco horas na cidade, também pedindo votos para a candidatura de Chicago.

Esta é a primeira vez que o governo norte-americano envolve-se diretamente com a candidatura de uma cidade do país. Enquanto Obama terá participação apenas nos momentos finais que antecedem a eleição, Michele já programou encontros com grande parte dos 106 membros votantes do COI.