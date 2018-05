Mick Fanning decide disputar apenas 3 etapas do Mundial de Surfe em 2016

Atacado por um tubarão em Jeffreys Bay, na África do Sul, e ainda passando pelo luto da morte do irmão durante a última etapa do Mundial de Surfe, no Havaí, Mick Fanning anuncia que vai participar de apenas três etapas da temporada 2016 do WCT.

"O ano passado foi definitivamente intenso. O que aconteceu em Jeffreys Bay, estar na disputa do título e a morte do meu irmão. Cheguei a um ponto no fim do ano que me senti vazio. Não senti que eu tinha muito para dar", disse o três vezes campeão mundial ao site da WSL.

"Neste ano vou tirar um tempo de folga e ter algo como um ano pessoal. Para reagrupar as forças e reacender o fogo. Nesse momento, vou competir em Snapper Rocks e em Bells, e então vou tirar um tempo. Esses são dois eventos que amo e eu ficaria louco se eu estivesse em casa e não pudesse ir surfar em Snapper. Bells é como uma segunda casa para mim. Dali em diante, sinto que tenho que tirar um tempo do circuito para ver onde minha cabeça está", explicou o australiano.

Com 14 anos de experiência na elite do surfe, Fanning garante que quer voltar à África do Sul para superar de vez o susto que passou na disputa da última bateria em Jeffreys Bay. A prova acabou cancelada depois que um tubarão branco tentou atacá-lo.

"Quero voltar a J-Bay. Sinto que tem algo lá que eu quero ir e encarar. Quero ter certeza de riscar isso da minha lista. O principal será surfar lá pela primeira vez. Mas não acho que vou acordar ainda antes de amanhecer e ir surfar antes mesmo do sol sair".