Mick Fanning supera morte do irmão para se classificar em Pipeline

O dia em Pipeline não foi apenas de alegria para o australiano Mick Fanning, líder no Circuito Mundial de Surfe e classificado para as quartas de final na etapa após vencer bateria contra Kelly Slater e John John Florence. O surfista entrou na disputa após saber da morte do irmão mais velho, divulgada pela revista Surfing Magazine.

O atleta mostrou abatimento, mas se manteve na briga pelo título. "Eu fiquei sabendo da morte. Isso é muito triste, mas vai servir de inspiração para ele entrar, vencer e ser campeão", disse o norte-americano Kelly Slater, que aposta em Fanning na briga pelo título.

Para Gabriel Medina, que convive na casa de sua patrocinadora com Fanning, o companheiro está abalado. "Eu vi o pessoal falando disso na casa, perguntei o que era, e me deram essa notícia triste, ainda mais com a morte de um irmão, que é uma pessoa muito próxima. Eu admiro muito o Mick, ele é muito bom de cabeça e está triste, mas surfando muito bem. Eu passei por isso quando estava lá em Fiji, mas já tinha perdido a bateria quando soube da morte do meu avô. Se eu tivesse de competir, sei que seria difícil", diz.

Outro que teve más notícias foi Bede Durbidge, que sofreu um sério acidente em sua primeira onda na segunda bateria da terceira fase do Pipe Masters, caiu e bateu na bancada de pedra quando foi arremessado pela onda. Ele foi resgatado pelo jet-ski, tirado de maca da praia e levado de ambulância para um hospital em Honolulu, onde foi constatada fratura de bacia. Ele teve de passar por cirurgia.