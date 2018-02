Middlesbrough derruba série invicta do Arsenal Após 15 rodadas sem saber o que é perder no Campeonato Inglês, o Arsenal sucumbiu. Ontem, na visita ao Middlesbrough, o líder da competição caiu, por 2 a 1, e agora a distância para o Manchester United é de só um ponto (37 a 36). O Middlesbrough abriu o placar aos 4 minutos, gol de pênalti de Downing. Na fase final ampliou com Sanli, aos 27. Rosicky marcou o de honra nos acréscimos. Ainda ontem, o Tottenham fez 2 a 1 no Manchester City.